Kiel. Sage und schreibe 800 solche Mitwirkende hat das Sinfonieorchester Melsdorf in vier Jahrzehnten begeistert – herausgefordert häufig von Werken, die das Hobby-Normalmaß weit übersteigen. Der Weg war stets das Ziel. Die Aufführung in weiten Teilen gesegnet vom Glück des Gelingens. So auch im Jubiläumskonzert, das am Pfingstsonntag mehrere hundert Besucher und sichtlich die knappe Hundertschaft der Ausführenden im Kieler Schloss begeisterte.

Da ließ der italienische Orchester-Hexer Respighi in "La boutique fantasque" amüsant die Rossini-Puppen tanzen, bekam Chatschaturjans exquisit instrumentierte "Maskeraden"-Suite tatsächlich einen bedrohlich überdrehten Totentanz-Unterton. Wo es rhythmisch und spieltechnisch extrem schwierig wurde, etwa in Coplands "Appalachian Spring", hörte man im Orchester sehr wohl die Mühen, beieinander zu bleiben und sauber zu intonieren. Aber die Prärie-Weite und der Yankee-Doodle wurden trotzdem genauso stimmungsvoll gemalt wie das Birkenwald-Schimmern in Sibelius’ herrlicher Karelia-Suite.

Und siehe da: In Mussorskys grandioser Nacht auf dem kahlen Berge kam die neblige Dämonie des nächtlichen Hexensabbats gerade deswegen besonders stimmungsvoll heraus, weil die Noten nicht präzise durchbuchstabiert wurden.

Von Christian Strehk