Einen Schauspieler auf der Bühne zum Fliegen zu bringen, ist schon eine ziemliche Herausforderung. „Da muss man ganz schön um die Ecke denken“, schmunzelt Astrid Großgasteiger, „aber wir haben es hingekriegt. "Wie das genau aussehen wird im Theater im Werftpark, ist am Sonntag zu sehen; dann startet die neue Theaterleiterin mit Karlsson vom Dach in ihre erste Spielzeit in Kiel.