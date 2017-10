Kiel. Es zeigt acht Kinderfiguren, die sich mit Freude am anarchischen Spiel anschicken, Papierflieger, Bälle und Bauklötze auf ihre Betrachter zu werfen. Gemalt in bester illusionistischer Tradition barocker Deckengestaltung, sind die Farben des dreidimensional anmutenden Werkes frisch wie am ersten Tag. Wasserflecken rund um das tragende Gestänge ausfahrbarer Lampen machen jedoch eine Instandsetzung durch den Künstler notwendig. Der ist froh, dass die Technik sich im Laufe der Zeit verbessert hat. Während er damals auf einem 12 Meter hohen, mit Rollen versehenen Gerüst arbeiten musste, bringt ihn heute der Hubwagen auf die gewünschte Höhe. So wie er seiner Zeit die Figuren und Objekte für das Deckengemälde an der Staffelei gemalt, ausgeschnitten und anschließend vor Ort eingeklebt hat, kann er jetzte die Wasserflecken auf ähnliche Weise verschwinden lassen. Das Motiv der mit Spielzeug werfenden Kinder hatte ihm anfangs nicht nur Beifall eingebracht. „Einige Pädagogen sahen darin eine Aufforderung zum Blödsinn machen und fürchteten, dass ihre Erziehungsprinzipien untergraben würden“, erinnert sich der 76-Jährige an die „wilde Zeit.“

Anfang 2018 wird Peter Nagel wieder im BZM zu Gast sein – diesmal im Rahmen eines Kunstprojekts mit der Oberstufe. „Es geht um ein Deckengewölbe mit barockem Bezug“, sagt Kunsterzieher René Ahrensdorf, der den langjährigen Professor an der Muthesius Kunsthochschule nicht lange bitten musste. „Er hat sofort zugestimmt.“