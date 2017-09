Lübecks Lyriker Geibel im Fokus

Kiel. „Als Opern- wie Konzertsänger stört mich häufig die mangelnde Bereitschaft vieler meiner Berufsgenossen, sich über die rein reproduktive Kunstausübung hinaus erweitern zu wollen. Meiner Meinung nach sind es aber gerade die Umwege, die Querverbindungen, die Öffnungen zwischen den Disziplinen, den Fächern, den Denk- und Produktionsweisen, die zu neuen, fruchtbaren Impulsen und Erkenntnissen führen: in der Lehre, im künstlerischen Tun und auch in der wissenschaftlichen Forschung“, sagt Bästlein. Der promovierte Germanist und Altphilologe bohrt seit bald zwei Jahrzehnten in den Archiven, um neue Kunstlied-Quellen am Rande, aber eben auch mit Berührung zu den großen Gattungsmeistern Beethoven, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Brahms, Wolf und Reger zu erschließen.

Der Durchbruch war nach Heine wohl die CD mit Storm-Liedern und Charles Spencer als Klavierpartner, die 2004 beim Nobel-Label Dabringhaus und Grimm erschien. Schon da tauchten neben Brahms und Berg Komponistennamen wie Reutter, Mottl, Jenner oder Eggers auf, die sich im 19. und 20. Jahrhundert von Theodor Storm lyrisch beflügeln ließen. Beim Wiener Label Gramola entstand seitdem eine erstaunlich reich gefächerte Serie von vielgelobten Kunstlied-CDs, die sich an den Dichtern Johann Heinrich Voß, Friedrich Hebbel, Anselm Hüttenbrenner und jüngst – speziell spannend, weil bereits für die ältere Kunstlied-Geschichte relevant – Karl Gottfried von Leitner orientierten.

Das neueste Projekt bringt nun Anfang Oktober bei Gramola eine CD mit Liedern auf Texte des im 19. Jahrhundert hoch geschätzten Lübecker Dichters Emanuel Geibel (1815-1884) hervor. In einem Gesprächskonzert in der Kieler Kunsthalle wird Bästlein am 27. September um 18 Uhr seine Auswahl aus sagenhaften 3600 Vertonungen vorstellen.

Von Christian Strehk