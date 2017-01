Hochglanzschwarze Oberflächen mit blinkenden Chromleisten und ausgeklügelten Klappmechanismen – so zeigt sie sich in fünf Meter langer Ausdehnung, die glatte, unterkühlte Pracht dieser transportablen Wohnungseinrichtung mit dem Titel Koffer: Wohnung. Made in USSR. Der Berliner Künstler MK Kaehne war Wunschkandidat für die letzte Ausstellung Wolfgang Zeigerers, der damit zum Abschied als Direktor noch einmal ein Ausrufezeichen setzt. Am Freitag, 20. Januar, um 19 Uhr, wird sie eröffnet.