Kein anderer Künstler hat unsere Stadt so aufgewühlt und in den folgenden Jahrzehnten eine solch tiefe Spur gesetzt wie Raffael Rheinsberg. Am vergangenen Donnerstag ist er im Alter von 73 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung in einem Krankenhaus in Trier gestorben, wie sein Galerist und langjähriger Freund und Weggefährte Norbert Weber mitteilte. Die Stadt Kiel verliert einen ihrer wichtigsten Gegenwartskünstler.