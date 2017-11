Außergewöhnliches Gedenkkonzert

Kiel. „Ich war eher privat darüber gestolpert und hatte mich gewundert, wie wenig musikalisch dazu geplant ist, nicht einmal in Berlin“, so Lam Tran Dinh. Der Chorleiter hat im hiesigen Opernhaus nun mit seinen engagierten Hobbysängern die Zehn Poeme op. 88 nach Worten revolutionärer Dichter vom Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts von Dimitri Schostakowitsch einstudiert. Die 1951 in Moskau uraufgeführte Sammlung von zehn a-cappella-Chorsätzen beschreibt der Dirigent als „wunderschöne kleine Miniaturen, pittoresk und vielfältig zusammengesetzt – von volksliedgeprägt über russisch-orthodoxe Gesänge bis hin zu handwerklich hervorragend gemachter Vokalkammermusik“. Der russische, vom Stalinismus bedrohte, aber dem Sozialismus offen gegenüberstehende Komponist habe es durch seine Musik geschafft, den Revolutionsparolen eine andere, zum Teil trauernde, aber eben auch Hoffnung weckende Ebene hinzuzufügen.

Für die mit ergänzenden Texten gut einstündige Aufführung am kommenden Sonnabend hat Lam Tran Dinh im Kieler Gewerkschaftshaus begeisterte Veranstaltungspartner gefunden. DGB-Regionsgeschäftsführer Frank Hornschu betont: „Bei Kriegsausbruch 1914 gingen noch Hunderttausende für Frieden auf die Straße. Aber bald wollten auch wir, die Gewerkschaften, nicht als vaterlandslose Gesellen dastehen und haben uns sogar darauf eingelassen, während des Krieges nicht zu streiken.“ Doch die in Sankt Petersburg keimende „Frieden und Brot“-Parole, da ist er sich mit dem Dirigenten sicher, sei angesichts des andauernden schrecklichen Weltkrieges schon ab 1916 in Kiel übernommen worden.

Unter dem Konzert-Motto „Auf die Straße, Kameraden“ schwingt auf diese Weise mit, was über die Straßen- (Februar 1917) und die Oktoberrevolution in Sachen Bürgerfreiheit und Brüderlichkeit erkämpft wurde und in die Haltung der Werftarbeiter und Matrosen an der Förde ausstrahlte. „Wir wollen keine Geschichtsbelehrung abhalten, sondern die Stimmung am Vorabend der Kieler ,Novemberrevolution’ von 1918 andeuten“, so Lam Tran Dinh. Ein Begriff, der das Geschehen besser fasse als das übliche Etikett Matrosenaufstand, denn es habe ja nachweislich vor der Meuterei der Matrosen Streiks auf den Werften gegeben.

Hornschu erhofft sich Denkanstöße: „Es wäre heute auch besser, zu manchem ,nein’ zu sagen, beispielsweise die Ungleichheit in diesem reichen Land anzuprangern.“

Konzert am Sa 11. November, 19 Uhr, Kieler Gewerkschaftshaus, Legienstraße 22, Kiel. Eintritt frei.

Von Christian Strehk