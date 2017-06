Flensburg. In der Edition vom Freiburger Forscher Prof. Dr. Konrad Küster macht man wirklich lohnende Entdeckungen wie den erstaunlich komplex pulsierenden Chorsatz "Sie ist fest gegründet" von Gottorfs Hofkapellmeister Georg Österreich oder das "Sanctus" seines Bruders Michael. Traumhaft schöne Ergänzung: die Trauer-Kantate "Ich liege und schlafe" des allerdings noch nie unterschätzten Husumer Kantors Nicolaus Bruhns.

Dass alles Unbekannte sich unter souveräner Leitung von Kirchenmusikdirektor Michael Mages so überzeugend fügt, liegt an den kundigen Barockprofis der Hamburger Ratsmusik, Gesangssolisten wie Veronika Winter, Karin Gyllenhammar oder Jacob Winter und dem bestens präparierten Sankt Nikolai Chor, der vor allem im Alt mit sonorer Homogenität glänzt.

Eingefasst ist das Konzert passend zum diesjährigen Reformationsjubiläum in die üppigen vier Teile einer Festmusik zum 200. Jahrestag des Augsburger Bekenntnisses zu Luthers Lehren. Was ein gewisser Andreas Friederich Ursinus unter dem Kantaten-Titel "Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat" schrieb, wird komplett ausgebreitet, obwohl es im Jahr 1730 gleich für zwei Gottesdienste in Tønder gereicht hat und in Rhythmik und Harmonik deutlich konfektionierter tönt. Ursinus’ spätbarocke Pietismen wirken hübsch, aber führen eigentlich nur dann zum Aufhorchen, wenn er im Weinberg mal die Sau rauslässt oder Katja Kanowski die wunderbare Flensburger Woehl-Orgel in barocker Schnitger-Manier zum Choral brausen lässt.

Das lohnende Konzert wird am 9. Juli in Eckernförde wiederholt.

Von Christian Strehk