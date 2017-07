Kiel. Da Levits Piano und Pianissimo klein und eher kernlos bleibt, seine hingesprenkelten Läufe zarte Pflänzchen sind, muss man wohl schon privilegiert sitzen, um seinen Part im Ganzen erleben zu können. Dann allerdings stellt sich Faszination ein. Levit sieht den langsamen Satz mit seiner orpheischen Besänftigung der Unterwelt-Furien als Zentrum. Dieser beklommen inständige Gesang strahlt in seiner sehr speziellen, in manchen Passagen (wie den Solo-Kadenzen) ungewöhnlich, fast verschroben artikulierten Interpretation auch in die Rahmensätze aus.

Die Bamberger Symphoniker gelingt unter der Leitung ihres erst 35-jährigen tschechischen Chefdirigenten Jakub Hruša der Nachweis, dass es doch noch Orchester gibt, die einen ganz eigenständigen Klang kultiviert und bewahrt haben. Deshalb entwickelt sich in Maurice Ravels neobarocker Träumerei Le tombeau de Couperin zu Beginn schon ein ganz besonderer Duft. Hrušas geschmeidige Zeichengebung und der sämig-samtige Sound des Orchester verwandelt dann sogar Johannes Brahms’ hochgeistig durchdachte Vierte Symphonie in ein Klangbad. Weich, behäbig, vollmundig setzen alle vier Sätze an. Der Puls der Musik wird in breiten Verzögerungsphasen häufig ausgebremst oder bleibt – wie beim großen Flötensolo im Finale – auch mal ganz stehen. Das steht alles nicht in den Noten, macht aber in seiner gestauten Wucht Eindruck, zumal alle Sätze gegen Ende doch noch dramatisch verdichtet werden.

Von Christian Strehk