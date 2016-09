An Unwahrscheinlichkeiten wimmelt es ja nur so in Wolfgang Amadeus Mozarts Oper „Così fan tutte“: Dass es hier aber nicht um Realismus, sondern um die Erkundung des eigenen Selbst geht, das aufzuzeigen ist das Anliegen von Robert Borgmanns Neuinszenierung von Mozarts Meisterwerk für die Deutsche Oper Berlin.