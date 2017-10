Eutin. Motivisch schlagen sie den Bogen von der holländischen und deutschen Nordseeküste bis an die Strände der Ostsee. Dem Bonner Versicherungskaufmann Dr. Hans Günther Axe (1920-2008) lagen als Rheinländer besonders die Arbeiten von Künstlern der Düsseldorfer Malerschule am Herzen. Er trug eine Sammlung mit Bildern zusammen, die den Grundstock des Kunstkabinetts in Kronenburg bilden, einem frei zugänglichen ländlich gelegenen Museum in der Eifel nahe der belgischen Grenze.

Die Sammlung wächst auch nach dem Tod des Stifters durch regelmäßige Ankäufe und umfasst mittlerweile Gemälde aller Gattungen, von Historiendarstellungen über die Landschafts- und Genremalerei bis zum Porträt und Stillleben. Und man schickt sie gern auf die Reise. Zu den in der Ausstellung vertretenen Künstlern zählen so bekannte Düsseldorfer Maler wie Andreas Achenbach, Carl Irmer, Olof Jernberg, Rudolf Jordan oder Eugène Dücker. Zu dessen Schülern gehörte auch der Schleswig-Holsteiner Heinrich Petersen-Angeln, der sich in der Künstlerkolonie von Egernsund nahe Flensburg mit der Freilichtmalerei vertraut gemacht hatte. Auch von ihm sind in der Ausstellung atmosphärische Hafenszenen bei Mondlicht zu sehen.

Es zog sie hinaus, die jungen Landschaftsmaler der 1819 gegründeten Düsseldorfer Malerschule. Eben nicht nur an den Niederrhein und nach Italien, sondern bald auch an die Küsten der holländischen Nordsee, in die Normandie, später auch nach Sylt und an die Ostsee. Die 59 klein- und großformatigen Gemälde der Eutiner Ausstellung illustrieren das reiche motivische Spektrum zwischen Landschafts- und Genredarstellung. Dramatisch Andreas Achenbachs noch spätromantisches Gemälde Havarie am alten Pier: Es schildert den Kampf des Menschen gegen die Naturgewalt in einer schauerlich-schön aufgeladenen Momentaufnahme.

Ostholstein-Museum Eutin, Schlossplatz 1. Eröffnung am Sonntag, 11.30 Uhr. Bis 28. Januar. Mi-Fr 15-17, Sa+So, Feiertage 11-17 Uhr. Katalog 25 Euro.