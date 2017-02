Hamburg. Das Publikum auf den geschwungenen Rängen machte begeistert und fast stadiontauglich mit. Dirigent Thomas Hengelbrock zeigte sich nach Angaben der Moderatoren angetan.

Ansonsten wurde dem Publikum im Rahmen des Programms Klassik meets Pop zunächst ein über einstündiges Konzert mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester unter Hengelbrock geboten mit Beethovens 5. Symphonie und Songs von George Gershwin. In der zweiten Hälfte spielte dann der Brite Julian Perretta (Wonder Why).

dpa