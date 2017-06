Paderborn. Die begehrten Ersten Preise, erreicht durch 24 oder 25 Punkte in der Jury-Bewertung, haben dabei 14 aus dem nördlichsten Bundesland errungen. Auffällig erfolgreich diesmal die Hansestadt – mit neun Ersten Preisen. Unter den fünf mit Höchstpunktzahl zur bundesdeutschen Elite gezählten war auch der Schlagzeuger Levi Petersen aus Neumünster, der in der Kategorie Drum-Set (Pop) angetreten war. Ausgeschrieben war „Jugend musiziert“ 2017 außerdem in den Solo-Kategorien Klavier, Harfe, Gesang und Gitarre (Pop) sowie in den Ensemble-Kategorien Streicher-Ensemble, Bläser-Ensemble, Akkordeon-Kammermusik und Neue Musik.

Außer an Levi Petersen gingen Erste Preise an Chiara Martina Rubino (Klavier, Lübeck), Victor Maria Schmidt (Klavier, Lübeck), Constantin Schiffner (Klavier, Lübeck), David Moosmann (Violine, Flensburg), Mette Jensen (Violine, Itzehoe), Aaron Wittke (zweimal Violoncello, Lübeck), Maximilian David Ferst (Violoncello, Großhansdorf), Ansgar Pohl, Lasse Schrank und Berit Engbers (alle Saxofon, Lübeck), Konstantin Kappe (Posaune, Bad Schwartau) und Jonathan Gude (Schlagzeug, Lübeck).

Übersicht aller Teilnehmer aus Schleswig-Holstein

Von Christian Strehk