Akademien am Theater Kiel

„Das Einzige, was zählt, ist Geld!“, skandieren die falschen Freunde von Jan. An seinem 18. Geburtstag versprechen sie sich von ihm Party ohne Ende. Doch er taucht ab und begegnet so seiner tragischen Liebe aus einer ganz anderen Sphäre: Marina, der kleinen Meerjungfrau. Ein Musical entsteht.