Kiel. „Wir glauben, dass jeder Musiker sich tief im Inneren ein kindliches Gemüt bewahrt hat“, erläutert Hyung-Ki Joo das orchestrale Comedy-Konzept mit dem das Duo Igudesman & Joo die geschlossene Gesellschaft der philharmonischen Operngraben-Kämpfer aufbrechen will.

Im Jahr 2008 begeisterten die beiden Komponisten, der Petersburger Geiger Aleksey Igudesman und der britische Pianist Joo, mit Gidon Kremer am selben Ort beim SHMF. Jetzt bestreiten sie das Saisonfinale der „con spirito“-Reihe.

„Wenn jemand eine verrückte Idee hat, soll er sie rauslassen. Die Wirkung der Big Nightmare Show liegt nämlich nicht an uns, sondern an den Orchestermitgliedern. Das Publikum, bestehend aus loyalen Fans, glaubt nämlich tatsächlich, alle Musiker seien gleich. Plötzlich aber brechen die Individualitäten auf, werden frei“, so Joo. Orchestermusiker erleben nach seiner Erfahrung diese Proben und Konzerte wie eine Therapie. „Sie profitieren nachhaltig vom Geist des Spaßes – auch wenn sie dananch ganz ernst Mahler spielen.“

Die Nightmare Music ist seit sieben Jahren eine abgeschlossene theatralische Show, auch wenn es immer Platz für Überraschungen im „Mash up“-Repertoire zwischen Mozart und James Bond, Kung Fu und Jazz, Rock und Disco gibt.

Big Nightmare Music: So 28. Mai, 18 Uhr, Kieler Schloss. Karten: 0431 / 901 901 und Abendkasse. www.theater-kiel.de

Von Christian Strehk