„Am tollsten waren die Riesenluftballons am Ende“, resümiert Luca (9) ihr erstes Konzert in der Sparkassen-Arena. Mit knapp 4000 weiteren Fans bestaunte sie die Zwillingsbrüdern Heiko und Roman Lochmann, genannt die Lochis, die am Sonntag in Kiel das umjubelte Abschlusskonzert ihrer #Zwilling-Tour gaben.