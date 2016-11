Magische Kräfte braucht, wer internationale Klavierwettbewerbe gewinnen will. Die 20-jährige Petersburgerin Elizaveta Ukrainskaia hat sie in Bremen aktiviert, wo sie sich im März den 1. Preis und gleich alle drei Sonderpreise erspielte. In Kooperation mit Steinway ist sie am Sonnabend bei den Musikfreunden Kiel zwischengelandet, um das Motto der Reihe „Klassisch beflügelt“ zu erfüllen.