Kiel. Die Normandie, wo Lise de la Salle 1988 in Debargue geboren wurde, weist sie als Heimat im Gespräch am Rande der Proben weit von sich. Sie lebt seit drei Jahren in New York. Und selbst das Studium am Pariser Conservatoire hat nicht zu einer genuin französischen Traditionsprägung bei ihr geführt. „Ich habe dort zwar bei der legendären Geneviève Joy-Dutilleux verschiedentlich Anregungen bekommen und bei ihr gelernt, das Leben zu genießen und dass man bloß kein ’Chi-chi’ machen und unbedingt kernig männlich spielen soll – aber eigentlich hatte ich ohnehin eher Privatunterricht bei Pascal Nemirovski und somit auf Grundlage der russischen Klavierschule und mit engem Kontakt zur Julliard School in New York City.“

In Kiel spielt sie eine Rarität von Sergej Rachmaninow: das Erste Klavierkonzert fis-Moll. „Ich liebe das Stück. Es ist frisch, voller Vitalität, Brillanz, und es hat schon Charakter.“ Sie begeistert sich vor allem für das Andante cantabile in der Werkmitte: „Das hat die Blues-Atmosphäre einer Piano Bar, in der ein einsamer Mensch am Klavier improvisiert. Ein Traum!“

Von Christian Strehk