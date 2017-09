Die Sprachvielfalt der Keramik

Neumünster. So steht ein Garderobenständer im Eingangsbereich des Galerieraums von Neumünsters Papierfabrik. Dass es sich bei diesem auf den ersten Blick alltäglichen Gegenstand um ein Kunstobjekt handelt, könnte leicht übersehen werden, zumal bereits eine Jacke daran hängt. Doch seine farbigen Kleiderbügel sind kunstvoll aus Keramik geformt - Benutzung erlaubt.

Die facettenreiche Schau erweist sich als beste Visitenkarte für die Möglichkeiten der Keramikkunst. Von insgesamt 62 Stipendiaten, die in den letzten Jahren als Gäste in die Stadt an der Schwale kamen, hat Danijela Pivasevic-Tenner Arbeiten von circa 50 Künstlern ausgewählt. „Wir wollen Entwicklungen zeigen“, so die künstlerische Leiterin der seit 2010 stattfindenden internationalen Symposien. „Die Besucher sollen die Vielfalt der Ideen zwischen Detailreichtum und Reduktion, zwischen experimenteller und traditioneller Arbeit sehen.“

Auf Sockeln, in Installationen und Wandarbeiten reihen sich klassische Gefäße wie Schalen oder Vasen neben abstrakten Objekten und raffinierten Mixed-Media-Exponaten, die Materialien wie Stoff, Draht und Gummi integrieren. Inhaltlich und thematisch sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, sogar Ideen zur Rettung der Welt haben eine künstlerisch-keramische Umsetzung gefunde

Papierfabrik Neumünster, Gartenstraße 10. Eröffnung Freitag, 8. September, 19 Uhr (Eintritt frei) Bis 1. 10. Geöffnet Fr 15-18, Sa +So 11- 17 Uhr.