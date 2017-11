Arugas flirrende japanische Bildwelt

Kiel. Chika Arugas Bilder zu beschreiben, bleibt im Versuch in einer vagen Näherung stecken: Farben breiten sich über die Bildfläche aus wie Lichtreflexe, Konturlinien drängen in den Vordergrund. Darunter schimmern dunkle Gründe mit feinsten Texturen, verschwommene Sterne glühen auf und hier und da sind geometrische Strukturen auszumachen, die in ihrer Rasterung an Großstadtarchitektur erinnern.

Die 42-jährige japanische Künstlerin malt ihre Bilder in Acryl, einer Technik, die ihr, wie sie erklärt, vielfältige Möglichkeiten biete. Sie legt Schichten übereinander, schleift Farbe ab, arbeitet mit japanischen Tuschpinseln und verdünnt sie wässrig wie beim Aquarell oder verarbeitet sie dickflüssig, beinahe trocken. Amorphe Muster verteilen sich wie Blütenblätter auf dem Bildgrund, so dass beinahe undurchdringliche flirrende Räume entstehen. Immer wieder finden sich japanische Anklänge in den oft hochformatigen Bildern: Linienstrukturen wachsen wie kahle Zweige in das Bild hinein und wie in den Farbholzschnitten von Hiroshige sind auch bei Chika Aruga keine Bildzentren auszumachen. Die Künstlerin spricht von ihrer Malerei als „Vexierspiel der gesehenen Wirklichkeit und den Möglichkeiten, die diese Wirklichkeit immer wieder zum Kippen bringen kann.“

Galerie Brennwald, Feldstr. 133, Kiel. Eröffnung Do, 9. Nov., 19 Uhr. Bis 15. Dez., Mi-Fr 10-13, 16-19 Uhr.