Komödianten spielen Beckett und Böll

Kiel. Ab Oktober feiert der Theaterchef sein 50. Bühnenjubiläum mit dem Kultstück Bagger von Henning Mankell. Das Solo, das er „wohl schon 500 Mal“ unter anderem Moskau und Buenos Aires gespielt hat, besitzt deutschlandweit ein Alleinstellungsmerkmal – man kann es tatsächlich nur in Kiel sehen. Ein weiteres Jubiläum steht mit dem 100. Geburtstag von Heinrich Böll im Dezember an. Passend dazu gibt es ab November die Wiederaufnahme von Ansichten eines Clowns in der Fassung von Christian Lugerth, mit der Ivan Dentler in der kommenden Spielzeit zudem zweimal monatlich am Stadttheater Gießen gastieren wird.

Premieren gibt es natürlich auch: Ab Februar steht mit Herzsprung eine Uraufführung auf dem Plan. Regisseur Christoph Munk hat eine Fassung nach dem Roman von Erfolgsautorin Ildiko von Kürthy erarbeitet. Mit der zweiten Premiere, Das letzte Band von seinem Lieblingsautor Samuel Beckett, erfüllt Markus Dentler sich einen lang gehegten Wunsch: „Ich bereite dieses Stück schon seit Jahren vor“, so der Theaterchef. In seiner Fassung schaut sich der Protagonist, der bei Beckett mithilfe alter Tonbänder Rückschau auf sein Leben hält, Videobänder an. Dentler filmte sich dafür bereits vor mehr als zehn Jahren („damals hatte ich noch Haare“...). Natürlich gibt es keine Komödianten-Spielzeit ohne extravagante Spielorte. Freunde des Kleinen Prinzen, dessen Aufführung in diesem Sommer der Sanierung des Rathausturmes zum Opfer fiel, können sich dank der Zustimmung von Pastor Matthias Wünsche auf eine „Kirchenfassung“ in der Nikolaikirche freuen.