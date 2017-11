Die ironische Klinge

Kiel. „Haben wir schon ne neue Regierung? Ich hab die letzten 15 Minuten gar nicht geguckt.“ Schnell hat der Kabarettist Dieter Nuhr den Einstieg in sein Programm „Nuhr hier, nur heute“ gefunden. Vielleicht solle man die kommenden vier Jahre einfach weiter sondieren, bisher habe man ja keinen Unterschied gemerkt. Nuhr ist im Flow und legt beruhigend die Hand des Satirikers auf die Schulter der aufgeregten Bevölkerung, moniert die „unangemessene Unzufriedenheit“ und wertet die inflationären Bewertungen und Kommentare im Netz als „Emanzipation der Spackos und irren Trottel.“ Die habe es früher auch gegeben, aber „die saßen am Tresen, sprachen in ihr Glas und hatten nur einen Follower – den Wirt.“ Vielen sei heute fremd, „dass man kritisieren kann, ohne zu hassen.“

Mit sanften Gags und scharfen Pointen, die oft in schwarzem Humor getränkt sind, streift er eine Vielzahl von Themen, übt Kritik an Erdogan, der AFD, der seiner Meinung nach übertriebenen Feinstaubdiskussion oder der Überbewertung des Nachwuchses, der diesen zu Narzissten mache („Selbstwahrnehmung wie der Kaiser von China, aber sind nur die Deppen von nebenan“).

Man möge ihn bitte nicht falsch verstehen, relativiert er häufig seine Ausführungen, es gäbe noch viele Probleme zu lösen und Aufgaben zu bewältigen, aber diese besondere deutsche „Selbstbezichtigung“ und Katastrophenkreation sei übertrieben.

Der 57-Jährige sagt seine Meinung; die muss man nicht in allen Bereichen teilen, aber letztlich ist auch seine bisweilen elitäre Betrachtung von Menschen geringeren Bildungsgrades nur eine geschickt geführte Klinge der Ironie, vom Publikum mit tosendem, respektvollem Applaus bedacht. „Die Welt wird nie fertig sein“, meint er, also wird uns Dieter Nuhr live sicher auch noch lange erhalten bleiben.