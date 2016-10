Er übersetzte A.S. Neills Kinderbuch-Bestseller "Die grüne Wolke", schrieb die Kolumne "Pooh’s Corner" in der "Zeit", war "Ambassador of Irish Whiskey" und trat regelmäßig in der "Lindenstraße" auf: nur einige der Aktivitäten des Verleger-Sohns Harry Rowohlt, der im Sommer 2015 mit 70 Jahren starb.