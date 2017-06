"Drei Mal Leben" Wie man zwei Ehen demontiert

Kiel. Es sind scheinbar belanglose Sätze, die Yasmina Reza in ihren Theaterstücken in den Raum hängt wie die losen Fäden in einem Pullover – kaum hat einer dran gezogen, ribbelt das große Ganze auf. „Er will einen Keks“, ist der Satz, der in „Drei Mal Leben“ die Lunte legt für den explosiven Abend, an dem sich zwei Ehepaare gegenseitig selbst demontieren. Regisseur Siegfried Bühr hat das Stück jetzt am Schauspiel Kiel inszeniert und als Biotop für die gutbürgerlichen Streithähne eine schicke Designer-Umgebung auf die Bühne gebaut.

Mit viel Gefühl für Timing und präzisem Feinschliff der Szenen bringt Bühr die Situation auf die Bühne

Darin geht es erst nur um Erziehungsprinzipien, dann trudeln unerwartet Gäste ein. Und weil es eine Fallhöhe gibt zwischen Henri, dem erfolglosen Wissenschaftler, und Hubert, dem Gewinnertypen, gerät der Abend zügig aus der Spur. Mit viel Gefühl für Timing und präzisem Feinschliff der Szenen bringt Bühr die Situation auf die Bühne und kann sich dabei auf ein ausgezeichnet gestimmtes Schauspieler-Quartett verlassen. Auf der einen Seite Imanuel Humms Hubert als zynischer Erfolgsmensch, Yvonne Rupprecht dazu die flatternde Gattin. Gegenüber Agnes Richters Sonja als strenge Vernunftsperson und Zacharias Preen als glückloser Wissenschaftler Henri.

Aber zwischen Appetithäppchen, Streit, Flirt und Smalltalk lösen sich die Fronten ohnehin bald auf. Es ist so ultrakomisch wie todtraurig den Vieren bei der Selbstdemontage zuzusehen und das Publikum dankte mit rauschendem Applaus.

Weitere Vorstellungen am Schauspielhaus Kiel: 7., 21., 22., 23., 30. Juni, 1., 8. Juli; Kartentel. 0431/901901, www.theater-kiel.de