Nach dem klaren, vom Rat einmütig bekräftigten Bekenntnis zum Drei-Sparten-Theater kommt jetzt Schwung in die Sache an der Schlei. Er bezieht sich zum einen auf erste positive Signale vom Land, den Neubau eines Theatersaales in Schleswig zu unterstützen, zum anderen schlägt der Schwung sich sichtbar nieder in ersten Entwürfen für dieses Projekt: Architekt Peter Paustian verpasst dem Neubau ein Wellen-Dach.