Daddy Wilson: Erdig, groovig, seelenvoll

Kiel. Sie erfüllten aber auch an der neuen Spielstätte am Bootshafen die von den Blues-und Soul Anhängern mit Recht gestellten Anforderungen und erfreuten das kontinuierlich wachsende Publikum am frühen Abend mit einem hochklassigen Konzert.

Das Programm

In erster Linie präsentierte der „Headliner“ Big Daddy Wilson erdigen, sehr groovigen und seelenvoller Blues (Wake Up Before It's too Late, Dead End Road, Working In A Coal Mine). Mit dem Gospel Walk With Me Lord und der live deutlich Reggae-orientierten Interpretation des Titelsongs seines kürzlich mit dem Deutschen Schallplattenpreis ausgezeichneten Albums Neckbone Stew sowie einigen Funk- und R'n'B Nummern zeigte der Mann mit der herzerwärmenden Stimme dann aber das ganze Spektrum seiner Musik. Apropos „herzerwärmende Stimme“: Stellvertretend für die tollen Blues-und Funk- Songs, die der zweite Singer/Songwriter, Greg Copeland, als Kompagnon von Wilson auf die Bühne brachte, sei an dieser Stelle die großartige Blues-Perle Goin' Home genannt.

Das Publikum

(Spät-)Sommer, Sonne, Sonntag und der letzte Ferientag im Lande. Das maritime Bühnenrund am Bootshafen und die umgebende Gastronomie füllten sich stetig. Dass es um diese Zeit nicht so brechend voll war wie an den Abend-Terminen anderer Konzerte des Festivals mag an dem mit 17.30 Uhr vergleichsweise früh angesetzten Startschuss dieser Veranstaltung zusammenhängen. Die Stimmung war aber wieder einmal ausgelassen und schön. Bei der Musik kein Wunder

Fazit

Zuweilen ist weniger mehr und vier Tage mit Bands dieser Qualität sind besser als gar keiner. Welcome Back in Kiel, Duckstein Festival!