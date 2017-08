Es soult und rockt

Kiel. Aus zehn Tagen an der Hörn sind auf kompakterer Fläche vier geworden, für die die Veranstalter ein Musikprogramm zwischen Soul und Rock auf die Beine gestellt haben. Wieder kostenlos und draußen natürlich.

Zu Edo Zanki fallen einem vielleicht erstmal ganz andere Namen ein: Tina Turner, der er 1978 Fruits of the Night schrieb, Ulla Meinecke, für die fünf Jahre später Die Tänzerin entstand. Mit Herbert Grönemeyer produzierte der gebürtige Kroate die Alben Total Egal und Gemischte Gefühle, arbeitete mit Till Brönner, Xavier Naidoo und André Heller. Dass der Musiker mit der Soulstimme immer auch seine eigenen Songs oder Coverversionen im Programm hatte, wird er zur Eröffnung des Festivals am 31. August unter dem Titel Meine Eighties zelebrieren.

Voran dürfte es auch mit den Rockhouse Brothers (1. September) gehen. Die in Hamburg ansässige Band um das amerikanische Brüderpaar Joey (Gesang, Gitarre) und Jamie (Kontrabass, Gesang) Carnwath, die auch im Musical Buddy mitspielten, hat sich die Wiederbelebung des Rock’n’Roll im Geiste des 21. Jahrhunderts auf die Fahnen geschrieben und bringt die Fünfziger mit Party-Hits von heute zusammen.

Nach dem Aufwärmprogramm mit Café du Soul kommt am Sonnabend Abend mit Terri Green eine Soulstimme mit schön leicht angekratztem Timbre zum Einsatz. Die Sängerin, die dem Terri Green Project ihren Namen gibt, singt ebenso eigene Songs (Stairway to Nowhere) wie Klassiker von Marvin Gaye bis Amy Winehouse – poppig flockig bis erdig. Für den romantischen Einschlag sorgt außerdem Singer/Songwriter Jason Anousheh.

Mit Big Daddy Wilson und Greg Copeland stehen am Sonntag nach dem Mittags-Gig mit dem Akustik-Duo Urban Beach zum Festivalabschluss noch mal zwei Urgesteine auf dem Programm – und die machen klar, wo die Wurzeln von Funk und Soul liegen, nämlich im Blues. „Es geht um das Leben“, zitiert die Plattenfirma Ruf Records Big Daddy Wilson über sein gerade mit dem Deutschen Schallplattenpreis ausgezeichnetes Album Neckbone Stew. Und ergänzt: „Es gibt zwei Dinge, die man bei einer guten Blues-CD braucht,eine Frau und etwas zu Essen.“ Da passt es, dass das Duckstein-Festival letzteres in kulinarischen Varianten von Antipasti und Pizza bis Curry und Falafel parat hält.

31. August bis 3. September, Kiel Bootshafen. Programm: duckstein-festival.de