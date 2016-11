Die kürzlich gestorbene Hamburger Kultursenatorin Barbara Kisseler wird mit einem neuen Theaterpreis geehrt. Der "Barbara Kisseler Theaterpreis" soll von der Spielzeit 2016/17 an jährlich für herausragende Leistungen an Hamburger Theater verliehen werden und ist mit 50 000 Euro dotiert, wie Kulturbehörde und Hermann Reemtsma Stiftung am Donnerstag bekanntgaben.