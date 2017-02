In Neumünster ist man zu Recht stolz auf das Künstlerhaus Stadttöpferei. Seit 1987 vergibt das Haus in der Trägerschaft der Dr. Hans Hoch Stiftung Arbeits- und Aufenthaltsstipendien für herausragende Keramikkünstler und ist damit deutschlandweit einzigartig. An Interesse mangelt es nicht: Für 2017 gab es 116 Bewerbungen aus 37 Ländern – wie immer wurden nur zehn angenommen.