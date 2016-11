In Schweden ist Helena Bergström ein Star, aber auch hierzulande mit Komödien wie „Schwedisch für Anfänger“ bekannt. Mittlerweile steht die in Göteborg geborene Schauspielerin auch hinter der Kamera, in Lübeck präsentiert sie heute ihren vierten Spielfilm „Eine schöne Bescherung“ – ab 22. Dezember auch in Deutschland im Kino.