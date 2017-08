Eine Spielwiese kultureller Vielfalt

Negenharrie. Für das Mitmachen bietet das Lala einige Spielwiesen. So reist erneut NU Unruh von der Band Einstürzende Neubauten an, um die Festivalgäste in seine kollektive Trommel-Performance „Beating the Drum“ zu begeistern. Beim aus der Kieler Schaubude bekannten Punkrock-Yoga darf trotz krasser Klänge die Seele baumeln, der beliebte Kieler-Woche-Spot „Muddimarkt“ eröffnet eine Filiale, zu den Angeboten zählen auch ein Loopstation-Workshop, Improtheater, Marionettenbasteln oder „Schweißen für Kids“.

„Akustischer Acker“ und „Wohnzimmer-Bühne“ bieten Bands fernab des Mainstreams künstlerische Plattformen. Zum Line-up zählen etwa die B-Seiten-Klassiker-Coverband Rakete Mendoza, die Oriental-Folk-Jazz-Band Safar und der Rocksänger Marc Wetzels alias Boy Shouting aus Kiel. Das Berliner Duo Tanga Elektra verbindet mittels Schlagzeug, Violine und Gesang Soul und Electro. Baby of Control sind eine phantasievoll kostümierte Elektropop-Band aus Offenbach, die schon mit Kultregisseur Rosa von Praunheim gearbeitet hat.

DJ- und Clubkultur wird auf dem Festival fast rund um die Uhr geboten, ob „Am Weiher“, „Im Silo“, ob an der „Basshaltestelle“, auf der „Broken Forms Stage“ oder auf dem „Muddimarkt“ in der „Tanzhalle“. Eine Visite wert sind sicher auch die spektakuläre Kampf-Tanz-Performance von Roda de Capoeira oder das ukrainische Duo Ipa Hipwa (Ira Nirsha und Matilda Marina), mit einem Mix aus modernem Theater und neuem Zirkus.