Lübeck. Aktuell freut sich Rolf Beck über ein Signal seines Lübecker Sponsors Winfried Stöcker: Sein Biotech-Unternehmen Euroimmun, gerade an ein US-Medizintechnik-Unternehmen verkauft, bleibt ihm treu – das ist jährlich immerhin eine sechsstellige Summe. Und der künstlerische Leiter ist unüberhörbar stolz auf den Erfolg seiner schottischen Sängerin Catriona Morison, die gerade den BBC Cardiff Singer of the World-Wettbewerb gewonnen hat – eine Auszeichnung auch für die Nachwuchsarbeit der Akademie.

Die Qualität des Ensembles aus 36 Nationen zeigt sich schon in der Besetzung von Solopartien, die traditionell Choristen übernehmen. Erleben lässt sich das hohe Gesangsniveau auch wieder Mitte Dezember bei den Weihnachtskonzerten in Kooperation mit den Stadtwerken in Rendsburg, Schleswig und Elmshorn. In diesem Jahr steuert die schwedische A-capella-Gruppe Vocal Six Pop und eigene Arrangements zur Klassik bei – und es wird auch in der Lübecker Gollan-Kulturwerft und in der Kulturkirche Altona gesungen.

Doch zunächst stehen zwei Sommerakademien im brasilianischen Trancoso und in Krzysztof Pendereckis Europäischem Musikzentrum in Luslawice/Polen an. Mit Bachs "Weihnachtsoratorium" macht sich Beck samt Vokalensemble Ende November auf den Weg ins koreanische Tongyeong. Folgt große Oper in Asien: Zusammen mit dem Chor der Bamberger Symphoniker ist die Chorakademie eingeladen, unter Jaap van Zweden, Chef des Hongkong Philharmonic Orchestra (und ab 2018 auch des New York Philharmonic) mit Wagners "Götterdämmerung" die ambitionierte Ring-Gesamtaufnahme des Labels Naxos zu beschließen.

Bei so vielen Kontakten weltweit bahnt sich auch eine neue Basis für die Chorakademie in Deutschland an. Die Sommerakademie 2018 wird eingebettet in das Festival Europäische Wochen in Passau. Ganz im Süden soll das Vokalensemble dann als Residenz-Chor mehrere Konzerte bestreiten.