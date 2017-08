Eintauchen bis zum Grund der Dinge

Kiel. Interview: Thomas Bunjes

Für die Aufnahmen Eures neuen Albums wart Ihr wieder wie schon beim Vorgänger „Horizon“ in den Londoner Abbey Road Studios. In Anlehnung an Boris Beckers Wimbledon-Spruch könnte man schon fast von Eurem „Wohnzimmer“ sprechen ...

Josepha lacht, Cosima antwortet: Ja, wir fühlen uns da auch tatsächlich sehr wohl in dem Raum. Wenn wir da reinkommen, dann tauchen direkt ein in so eine kreativ-inspirierende Atmosphäre, was wir sehr wichtig finden für einen Moment, in dem ein Song aufgenommen wird, zum Leben erweckt wird. Deswegen wollten wird unbedingt wieder dort aufnehmen.

Falls Ihr die überhaupt je hattet: Habt Ihr Eure Ehrfurcht vor diesem musikhistorisch so bedeutsamen Raum abgelegt?

Cosima: Nee, man macht sich schon zwischendurch dann auch wieder klar, wo man da ist. Bei unserer ersten Platte stand zum Beispiel eines der Klaviere, was sie jetzt wieder reingerollt haben, nicht da und das haben wir jetzt bei unserem Song „Kopfkarussell“ benutzt, das haben die Beatles bei „Lady Madonna“ gespielt. Das wurde dann natürlich auch dazu gesagt: Ja, das ist das und so, das bleibt also gar nicht aus, dass es einem immer wieder bewusst wird, aber irgendwie ist das ja auch eine Magie, die dieses Instrument ja mit sich trägt und dann auch weiterträgt, und das macht Spaß. Ich bin ja diejenige, die sich im Abbey Road in ihrem „Tastenparadies“ wiederfindet. Da stehen viele Flügel, viele Klaviere, viele verschiedene alte Tasteninstrumente, da können wir uns total ausleben. Obwohl wir nur zwei Leute sind, fühlt sich das an, als könnten wir da die Größe des Raumes füllen. Wir haben ja einige Songs, die sind ziemlich minimalistisch instrumentiert, aber trotzdem empfinden wir das so, dass gerade weil relativ wenige und ausgesuchte Zutaten drinnen sind im Arrangement, ergibt es Raum, da wäre es gar nicht größer, wenn man da noch eine Riesenband reinstopft. Manchmal braucht es gerade diese leereren Räume, wo der Song wirken kann.

„Horizon“ hattet Ihr damals in nur zwei Tagen eingespielt, wie lange hat es denn diesmal gedauert?

Josepha: Wir haben uns diesmal mehr Zeit gelassen, wir wollten anders an die Sache rangehen und sind für ein paar Wochen nach London gezogen, haben uns direkt um die Ecke eine Wohnung genommen und konnten dann zu Fuß in die Abbey Road Studios und in die RAK-Studios, wo wir auch waren, gehen. Deshalb haben wir uns diesmal auch im Studio mehr Zeit genommen ...

Cosima: ... mehr als zwei Tage ...

Josepha: ... denn wir wollten mal auf die Suche gehen, was wir noch für die Songs interessant finden. Wir wollten Sachen ausprobieren und uns keine Grenzen setzen. Dadurch ist es ja auch entstanden, dass wir diesmal Gastmusiker hatten, tiefe Blechbläser und Bassisten, um auch musikalisch in die Tiefe zu gehen für einige Songs.

Habt Ihr auch neue Instrumente ausprobiert?

Cosima: Ja, ich habe verschiedene alte Synthesizer eingespielt, zum Beispiel in dem „Whale Song“, da gehen wir in die Tiefe des Ozeans musikalisch, oder Josepha spielt auch elektronische Drums. So sind wir auf verschiedenen Ebenen eingetaucht und haben geguckt: Was braucht der Song, damit er sich wirklich fertig und richtig anfühlt?

Josepha: Dass man sich wirklich in die Perspektive eines Wals hineinversetzen kann, der durch einen Zeitlupen-Flukenschlag sich kilometerweit fortbewegen kann.

Cosima: Wir wollten uns musikalisch wirklich fühlen wie unter Wasser und wie dieses gigantische Wesen. Eigentlich eine Welt, die dem Menschen noch sehr fremd ist, und trotzdem schafft er es, da relativ viel zu zerstören. Und deswegen wollten wir uns mal auf die andere Seite fühlen, ein Wal sein.

Es sind ja wie auf „Horizon“ wieder 13 Lieder. Abergläubisch seid Ihr schon mal nicht ...

Josepha: Abergläubisch?

Ihr habt keine Berührungsängste mit der Zahl 13 ...

Josepha: Nö, das ist kein Problem für uns.

Hat die 13 denn eine Bewandtnis oder ist das Zufall ...

Josepha: Das ist ’ne gute Länge, das hat sich so ergeben. Wir gehen an viele Sachen intuitiv ran und, wann sich ein Album fertig anfühlt, merkt man dann irgendwann, und das waren dann halt wieder diese 13 Lieder.

Hat sich denn diesmal wieder Paul McCartney bei Euch per SMS gemeldet?

(beide lachen) Josepha: Noch nicht. Das Album ist ja auch noch nicht veröffentlicht. Wenn es dann da ist, dann werden wir natürlich unseren Produzenten welche rüberschicken, dann kann Steve ihm ja noch mal eine zustecken.

Cosima: Ja, denn unser Produzent arbeitet ja fest in Paul McCartneys eigenem Studio und ist jeden Tag mit ihm zusammen.

Steve Orchard, der schon Alben von McCartney, U2, Coldplay oder Björk produziert hat, hat schon die Aufnahmen zu dem vorherigen Album betreut. Hat das die Arbeit erleichtert?

Josepha: Ja, wir wollten wieder mit Steve Orchard zusammenarbeiten. Er lässt uns so den Freiraum, aber weiß genau, wie er den Moment einfangen muss bei uns. Wir finden es immer wichtig, das wir in dem Moment, in dem wir aufnehmen, wirklich so in der Atmosphäre sind; deswegen singen wir auch tatsächlich immer gleichzeitig ein, wir wollen im gleichen Moment sein, dann sind wir noch synchroner.

Euer üppiger, dennoch transparenter und luftiger Sound ist schon jetzt recht charakteristisch, finde ich. hat er Euch den auf den Leib gezimmert?

Josepha: Wir spielen das ja so mit unseren Instrumenten, mit unseren vier Händen und schreiben die Songs so und singen das so, von daher bringen wir das so mit, und er hat auch den Mut, das so luftig, wie Du das gerade geschrieben hast, darzustellen, ballert das also nicht so zu mit irgendwelchen Samples, die noch mitlaufen. Dadurch entwickelt das seine ganz eigene Dynamik und Kraft.

Mit dem schon erwähnten „Kopfkarussell“ habt Ihr, wie schon bei „Horizon“ mit dem Lied „Winter“, einen Song auf Deutsch auf der neuen CD untergebracht. Aber eben wieder nur diesen einen einzigen. Entwickelt sich das zu einer Art Schrulle?

Josepha: Ja, komisch, ’ne? Man könnte denken, da ist so’n System hinter. Nee, ist gar nicht. Die Idee zu dem Song ist entstanden mit dem Wort „Kopfkarussell“, und das gehört auf Deutsch.

Auch der Albumtitel „Into The Deep“ kommt sicher nicht von ungefähr ...

Cosima: Wir gehen gerne Sachen auf den Grund. Etwa beim Song „Loneliness“. Das Wort Einsamkeit hat ja eine negative Behaftung, wir haben aber dann gemerkt, Einsamkeit kann auch etwas sehr Gutes, sehr Schönes sein. Denn manchmal erblühen Sachen erst, wenn man wirklich ganz alleine war, und vorher wusste man davon vielleicht noch gar nichts. Aber man ist heute so abgelenkt von seinen Telefonen und und ständig von Leuten umgeben, manchmal traut man sich vielleicht auch gar nicht, alleine zu sein, aber wir sehen darin auch wieder was Gutes. Zum Beispiel haben wir uns für das Schreiben der neuen Songs ein Haus gemietet an der Ostsee, um da in die positive Einsamkeit einzutauchen. In der Nähe von Flensburg, und das war wirklich so einsam, am Wald, direkt am Wasser, so kilometerweit entfernt vom nächsten Menschen waren wir lange nicht.

Was unterscheidet denn „Into The Deep“ aus Eurer Sicht am wesentlichsten von „Horizon“?

Josepha: Wir sind ja immer noch wir. Wir schreiben noch immer alle Sachen, wir spielen größtenteils alles, aber trotzdem ist man ja als Mensch nicht mehr derselbe, der man vor drei Jahren war. Auch die Songs wachsen immer noch weiter; wir haben gemerkt, das wir die Songs von „Horizon“ nach zwei Jahren auf Tour inzwischen anders spielen.

Cosima: Wir sind mehr in die Tiefe gegangen, musikalisch, mit den Instrumenten und auch mit den Texten.

Ihr seid beide in Kiel aufgewachsen. Wo hat Eure Familie denn damals gewohnt?

Cosima: In Gaarden. geboren sind wie übrigens in Preetz, war sagen nur immer Kiel, weil das niemand kennt.

Josepha: Aber nur wegen des Krankenhauses.

Cosima: Ja, wir haben immer in Kiel-Gaarden gewohnt. Unsere Eltern sind für alle vier Kinder, wir haben ja noch zwei Brüder, ins Preetzer Krankenhaus gefahren. Ich weiß gar nicht, welchen Grund das hatte.

Wann sieht man Euch denn endlich mal wieder auf einer Kieler Bühne? Zuletzt war das ja im Juli 2014 beim „Tatort-Hawaii“-Konzert in Stein. Auf der kommenden Tour ist die dichteste der sechs Stationen der Mojo Club in Hamburg.

Cosima: Wir planen für das kommende Jahr auf jeden Fall noch mal eine ausgebreitetere Tour. Von daher ist Kiel bei uns auf jeden Fall auf der Wunschliste. Vielleicht gucken wir dann auch kurz in Gaarden vorbei.