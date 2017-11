Ausgezeichnete Einwanderergeschichten

Lübeck. Den mit einem Preisgeld von 12.500 Euro verbundenen NDR-Filmpreis erhielt auf der von Jared Dibaba launig moderierten Gala der dänische Debütfilm „Der Charmeur“ von Milad Alami, der den Preis zusammen mit Hauptdarsteller Ardalan Esmaili persönlich in Empfang nahm. Der Film erzählt, wie ein iranischer Flüchtling in Dänemark eine Frau sucht, die sein Bleiben ermöglicht, und wie er sich dabei selbst verliert. Die Jury um Filmregisseur Miguel Alexandre lobte die Eindringlichkeit, mit der der Film das Thema erzählt und jenseits der Statistik den Menschen hervorkehrt.

Das Publikum wählte das Drama „Was werden die Leute sagen“ der Norwegerin Iram Haq als besten Film - und bestätigte damit die lobende Erwähnung, die die NDR-Jury der Geschichte von Nisha aussprach, die von ihren Eltern aus Norwegen erst nach Pakistan verschleppt wird und dann in Kanada verheiratet werden soll. Und die Norwegerin, die darin auf ihre eigene Geschichte zurückgreift, war sichtlich gerührt über den mit 5000 Euro verbundenen Preis.

Weitere Auszeichnungen gingen an das Psychodrama „Thelma“ (Baltischer Filmpreis) und das norwegisch-niederländische Familien-Roadmovie „Das Entschwinden“ (Interfilm-Kirchenpreis). Den Dokumentarfilmpreis erhielt Elina Hirvonens „Siedepunkt“ darüber, wie die Flüchtlingskrise die finnische Gesellschaft verändert hat. Die Lübeckerin Katja Benrath erhielt für ihren Kurzfilm „Watu Wote“ den Cinestar Prize. Ausgezeichnet wurden außerdem die Kinderfilme „Up in the Sky“ des norwegischen Puppenspielers Petter Lennstrand mit dem Kinder- und Jugendpreis sowie von der Kinderjury die Familiengeschichte „Kidnapping“.