Ein fast vier Meter hohes Mammut, eiszeitliche Venus-Figuren und Schamanenmasken aus Alaska: Unter dem Titel "Eiszeiten" geben das Archäologische Museum Hamburg und das Museum für Völkerkunde Hamburg von Dienstag an bis zum 14. Mai Einblicke in die Welt der Menschen am Ende der letzten Eiszeit und in den arktischen Regionen.