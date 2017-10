Großer Rapper im kleinen Rahmen

König von Deutschland hat Eko Fresh sein zehntes Soloalbum genannt, in Anspielung auf seinen gleichnamigen Hit von 2003. In Hip-Hop-Jahren ist seitdem eine Weile vergangen. Und so hat sich am Sonnabend im Max eine übersichtliche Anzahl von Untertanen versammelt, sodass der Rapper im kleinen Rahmen Hof halten muss.