Hamburg. Dann sind die begehrten Karten an 41 Vorverkaufsstellen in der Metropolregion Hamburg (die sich hier übrigens bis zur Konzertkasse Streiber in Kiel und Liesegang in Rendsburg und Schleswig erstreckt!) sowie online unter www.elbphilharmonie.de zu bekommen. Oder auch nicht, muss man in Anbetracht des zu erwartenden Andrangs einräumen.

Ein Andrang, der in der Vergangenheitwiederholt die Server in die Knie zwang. Deshalb hat HamburgMusik für seine Eigenveranstaltungen (etwa ein Drittel aller Konzerte in der Elbphilharmonie) neue, stresslindernde Regeln aufgestellt: Nicht die ersten sollen die Sieger sein, sondern alle Online-Kartenbesteller haben ab 12. Juni bis zum 1. Juli, 23.59 Uhr, dieselben Chancen: Gehen binnen drei Wochen mehr Bestellungen ein, als Karten verfügbar sind, was sicher sein dürfte, entscheidet das Los. Pro Käufer können dabei bis zu vier Karten pro Konzert und insgesamt maximal zehn Karten gekauft bzw. online bestellt werden.

Für welche Konzerte genau das neue Verfahren gilt, verrät der Blick ins Kleingedruckte des Programms. Der Vorverkauf für Veranstaltungen des NDR, des Philharmonischen Staatsorchesters, der Konzertdirektion Dr. Rudolf Goette, der Symphoniker Hamburg, des Ensemble Resonanz und der Kammermusikfreunde beginnt ebenfalls heute um 10 Uhr an den Vorverkaufsstellen oder auch über die Websites der jeweiligen Veranstalter sowie online über www.elbphilharmonie.de. Hier dürfte der Sturm auf die schöne Elphi kaum zu bremsen seien...