Wegen des enormen Interesses an Konzerten in der Hamburger Elbphilharmonie legt das Konzerthaus im Hafen zusätzlich ein eigenes Sommerprogramm auf. Tickets für die insgesamt 19 Veranstaltungen vom 9. bis 31. August gibt es von Mitte Februar an, wie die Hamburgmusik gGmbH Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft am Montag mitteilte.