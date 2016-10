Hamburg. Nunes zeigt das bluttriefende Königsdrama als rabenschwarzhumoriges Volksstück, in dem Jörg Pohl in der Titelrolle brilliert. Auf stockdunkler, leerer Bühne schlägt Pohls jugendlicher Richard zu Anfang voller Hass und Bitterkeit über seine verquere Natur auf eine große Trommel ein. Um dann auf fast schnodderige Art seinen mörderischen Weg an die Macht auf dem Thron anzutreten, bei dem er skrupellos Rivalen aus dem Weg räumen lässt. Für das Publikum gibt es dabei immer wieder auch Gelegenheit zu Gelächter.

dpa