Hamburg. In diesem Zwischenbereich spürt er der Komplexität von Orten innerhalb ihrer zeitlichen und räumlichen Systeme nach", sagte Kuratorin Petra Roettig am Mittwoch in Hamburg. Die Ausstellung zeigt von Freitag an bis zum 8. Januar eine Auswahl seiner wichtigsten Werke, darunter den documenta-Beitrag "Muster". Darin wird die wechselhafte Geschichte des ehemaligen Klosters Breitenau bei Kassel als Gefängnis, Konzentrationslager und Erziehungsheim erzählt.

dpa