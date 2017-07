Euphorisch im Matsch

Roskilde. Zugegeben, das Roskilde Line-up krankte in diesem Jahr leicht an der Absenz der ganz großen Dinos, weil aktuell tourende Bands wie Depeche Mode oder Guns’n’Roses nicht auf die Orange Stage gelockt werden konnten. Doch am Ende triumphierte der Festival-Gigant wunderbar passend mit Vielfalt

Zum Vielfalt-Motor wird in diesem Jahr der neue Klub-Bereich „Klub Rå“ mit Installationen, Performances und Konzerten auf 1200 Quadratmetern, aufgeteilt auf fünf Räume. Während als Nas draußen bellt „Nasty Nas in the area“ und Roskilde kurzerhand zur Eastcoast erklärt, stolpert man in den Klub mit seinen geduckten Räumen und atmet plötzlich ganz tief durch, wird entschleunigt vom Streichorchester Duen (Danish Youth Ensemble) und Griegs Elegischer Melodie „Letzter Frühling“. Melancholie, die wärmt und das Herz trocknet und ganz anders ist als alles, was da noch kommen wird.

Anders als die Foo Fighters, umjubelter Mega-Headliner am Freitagabend. Diese 2:15 Stunden werden 25 Jahre nach Grohls Roskilde-Premiere als Nirvana-Drummer eine Liebeserklärung an das Festival, eine rifflastige Setlist-Achterbahnfahrt, der besonders Grohl und Drummer Taylor Hawkins die großen Loopings verleihen. Schweißtropfen fliegen kreuz und quer über die Bühne – „My Hero“, „Monkey Wrench“, doch die härtesten Tiefschläge kommen erst noch: „Best Of You“ und das triumphale „Everlong“ zum Abschluss eines zuweilen routinierten, insgesamt aber überbordenden Rockgewitters.

Das Finale kommt erst langsam (The Lumineers), dann brachial, dieses Mal mit Westcoast-Credibility der N.W.A.-Ikone Ice Cube bei seinem einzigen, exklusiven Europa-Gig. War’s das schon? Da kommt noch der neo-folk-infizierte Alternative-Rock von Arcade Fire. Die Kanadier um das Ehepaar Win Butler und Régine Chassagne kreieren ihren Bombast zwischen Kammer-Rock, Synthie und World hintergründig. Ein bisschen mehr Disco gefällig? Also zurück zum „Klub Rå“, wir haben da was läuten gehört. Und 90 Minuten nach dem Arcade-Fire-Gig ist er wirklich da: Win Butler. Bittet die vielleicht 40 ganz nah an sein Mischpult und packt die Tanzschuhe aus. Blondies „Heart Of Glass“, Abbas „Dancing Queen“ – ist er es wirklich? Butler und Tiwill Duprate an den Congas überziehen alles mit einem Guss aus Glitter, alles tanzt, dann lässt Butler zwei Flaschen Scotch kreisen. Rock’n’Roll ganz im Kleinen am Ende des 47. Roskilde Festivals.