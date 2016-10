Das Europäische Hansemuseum in Lübeck zeigt vom 6. Dezember an in einer Sonderausstellung historische Silberobjekte aus der Hansestadt Bergen in Norwegen. Unter dem Titel "Silberglanz und Silbergier" werden Kronen, Humpen, Bestecke und andere Silberwaren aus der Zeit zwischen 1550 und 1750 gezeigt.