Eutin 2018 mit Oper und Musical

Eutin. Diese Planung gaben mitten in der laufenden Saison Intendantin Dominique Caron und Geschäftsführerin Sabine Kuhnert bekannt. Bei der Auswahl der Produktionen hätten Tradition und Moderne die Entscheidung bestimmt: „Die Festspiele wollen damit ihrem angestammten Publikum gerecht werden, aber auch Familien und jüngere Gäste mit einem besonderen Sommerevent begeistern“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die 68. Spielzeit der Eutiner Festspiele erstreckt sich von Juli bis August 2018, der Vorverkauf soll am 16. Oktober beginnen.

„Die wunderbare Welt der Operette“, so auch der Titel der Gala am Freitag, dominiert diesen Festspielsommer. Johann Strauss’ "Die Fledermaus" steht elfmal auf dem Spielplan, flankiert von vier Extra-Veranstaltungen, unter anderem eine an Carl Maria von Webers "Freischütz" angelehnte eine Crossover-Produktion "Die Wolfsschlucht" am 12. August.

Man sei, versicherte eine Sprecherin dieser Tage, sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf, was das Wetterglück genauso betrifft wie den Zuspruch der Zuschauer, die sich offenbar oft noch spontan zum Besuch der Open-Air-Bühne entschließen. Konkrete Zahlen wurden nicht genannt.