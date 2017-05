Eutin. Neben Johann Strauss’ Operette "Die Fledermaus", die elfmal auf der Freilichtbühne im Schlosspark aufgeführt wird, haben die Eutiner Festspiele ab 8. Juli vier Sonderveranstaltungen angesetzt. „Ein Abend mit weltbekannten Songs aus beliebten Musicals steht schon lange auf der Wunschliste unserer Festspielbesucher“, sagt Geschäftsführerin Sabine Kuhnert. Am 16. Juli (18 Uhr) wird die Gala auf der Seebühne realisiert. Solistinnen und Solisten der Pop-Abteilung der Musikhochschule Lübeck und der Pops-Chor werden von einer Band gemeinsam mit der Kammerphilharmonie Lübeck begleitet. Es dirigiert Romely Pfund, die außerdem die "Fledermaus"-Aufführungen im Wechsel mit dem Kieler Dirigenten Leo Siberski leitet. Die Musical-Gala ersetzt die ursprünglich für den 15. Juli geplante „Romantische Reise von Weber bis Wagner“. Karten dafür können getauscht oder auch zurückgegeben werden.

Außerdem gibt es im Eutiner Festspielsommer 2017 drei weitere Sonderveranstaltungen: "Die Wolfsschlucht" erzählt in der Konzeption von Leo Siberski den in Eutin jahrelang etablierten "Freischütz" unter dem Crossover-Motto „Weber meets Rock“ neu. „Die wunderbare Welt der Operette“ dirigiert Romely Pfund am 28. Juli, ein Galaabend am Eutiner See beschließt am 26. August die Saison mit beliebten italienischen und deutschen Opernklassikern, moderiert von Intendantin Dominique Caron.

Geschäftsführerin Sabine Kuhnert ist mit dem Vorverkauf für die erste Eutiner Festspiel-Saison ohne Opernproduktion zufrieden: Sie erwartet, dass zum Saisonbeginn 50 Prozent der Karten verkauft sein werden.

Ticket-Hotline 04521 / 800 10, www.eutiner-festspiele.de