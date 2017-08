Fledermaus gut kalkuliert

Eutin. "Durch großzügige Spenden und einen solide aufgestellten Wirtschaftsplan können wir diese Spielzeit beschließen, ohne Alt-Lasten in die neue Saison mitzunehmen,“ sagte die Geschäftsführerin gestern. Nach zwei „Sanierungsjahren“, diese Saison mit der Operette "Die Fledermaus" als einziger Produktion, sollen 2018 mit Verdis Oper "La Traviata" und Loewes Musical "My Fair Lady" wieder entspannte Zeiten anbrechen. Endlich, freute sich Sabine Kuhnert, die über genaue Zahlen erst am Jahresende verfügt, könne man wieder nach vorne denken. Im Team mit Intendantin Dominique Caron und dem technischen Leiter Arend Knoop gehe es nun an die inhaltliche Weiterentwicklung der krisengeplagten Festspiele.

Im sensiblen Spagat zwischen Tradition und Erneuerung muss auch neu gedacht werden. Denn während die "Fledermaus" als „Publikumsmagnet“ die kalkulierten Zahlen einspielte, gab es deutliche Einbrüche bei den vier Sonderveranstaltungen der 67. Spielzeit: Musicalabend, Opern- und Operettengala sowie die an den "Freischütz" angelehnte Classic-meets-Rock-Produktion "Wolfsschlucht". Für das nächste Jahr kündigen die Festspiele eine Weber-Gala unter dem Motto "Carl Maria von Weber und seine Freunde" an – getreu dem Leitgedanken, mindestens ein Stück pro Saison dem in Eutin geborenen Komponisten zu widmen.

Der Vorverkauf für die 68. Spielzeit 2018 beginnt am 16. Oktober. www.eutiner-festspiele.de