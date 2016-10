Hamburg. Die Auslobung des mit 35 000 Euro verbundenen Pegasus-Preises für privat geführte Häuser entfällt ab sofort. Das hat eine Firmensprecherin am Montagabend in Hamburg ohne Angabe von Gründen bekannt gegeben.

Den Pegasus-Preis erhält seit 1999 jährlich das Theater, das am eindrücklichsten "im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichen Zwängen einerseits sowie künstlerischer Qualität und Risikobereitschaft andererseits Herausragendes" geleistet hat, wie es in den Bedingungen heißt. Mit dem Geld ermöglicht der Stifter eine zumindest in der Ausstattung aufwendigere Inszenierung, die diese Spielstätte sonst finanziell nicht tragen könnte. Über die Vergabe entscheidet eine unabhängige Jury aus sieben Kulturjournalisten.

Der erste Pegasus-Preis ging 1999 an die Hamburger Kammerspiele. Letztmalig nimmt Direktor Michael Lang die Ehrung am 21. November für die vergangene Spielzeit der von ihm begründeten gesellschaftskritischen Reihe "Theater Kontraste" in der Komödie Winterhuder Fährhaus entgegen.

dpa