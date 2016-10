Kiel. Vor allem der Sänger der Titelpartie, der ausdrucksstark und mächtig singende Bariton Amartuvshin Enkhbat, und die ebenso mädchenhafte wie stimmgewandte und gestaltungsfähige Koloratursopranistin Hye Jung Lee als Gilda bieten in der Premiere am 9. Oktober Opernkunst auf sehr hohem Niveau. Generalmusikdirektor Georg Fritzsch entlockte den Philharmonikern und Männerstimmen des Opernchores einen dramatisch und farbenreichen Orchester- und Chorpart. Fabio Ceresas Inszenierung prunkt mit Giuseppe Palellas Kostümfest in Domenico Franchis dazu wohltuend funktional stilisierten Bühnenbildern und erzählt zunehmend detailreich das unerbittlich virulente Fortschreiten des Fluches.

