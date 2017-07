Kiel. Die in Zusammenarbeit mit dem Theaterhaus Stuttgart entstandene Produktion ist seit der Premiere 2004 auch international erfolgreich. Kein Wunder, denn die Geschichte kommt wie üblich ohne Worte, dafür aber mit um so sprechenderer Gestik und ausdrucksvollen Pappmaché-Masken aus.

Ort der Handlung ist der Hinterraum einer Opernbühne, Reich der Bühnenarbeiter. Im fliegende Wechsel schlüpfen Björn Leese, Sebastian Kautz und Dana Schmidt in sagenhafte 29 Rollen, dabei verpassen sie jeder Figur eine individuelle Körpersprache. In der Rangordnung der Bühnenarbeiter steht der gutmütige dicke Chef vor dem drahtigen Macher mit der angriffslustigen Stupsnase, auf der untersten Stufe rangiert der verträumte Kollege, der sich lieber in seine Lektüre vertieft als anzupacken.

Mehr gegen- als miteinander versuchen sie, das Chaos hinter der Bühne zu bezwingen, während aus dem strahlenden Scheinwerferlicht der Bühne die Künstler hereinwehen - vom verpeilten Triangel-Spieler bis zum angstschlotternden Trompeter mit Lampenfieber, von der zickigen Operndiva bis zur niedlichen Balletttänzerin. Immer wieder verblüffend ist die Bandbreite der Emotionen, die mit den eigentlich starren Masken transportiert werden. Schnell wechseln mit den Rollen auch die Stimmungen - atemlos, witzig, manchmal auch melancholisch. Und immer ist es großartig.

Schauspielhaus. Weitere Vorstellungen heute, Do und Fr 20 Uhr