Orestie: Das Gemetzel geht weiter

Hamburg. Dass die vorsichtig sprießende Demokratie der griechischen Antike ihre gegenwärtige Kehrseite in einem bonbonbunten Plattenbau-Balkonien finden könnte, der Chor des Dramas zur schaulustigen Kleinbürger-Nachbarschaft mutieren würde, hätte man so nicht erwartet. Erscheint aber erstaunlich schlüssig in Ersan Mondtags mit viel Beifall bedachter Interpretation von Aischylos‘ Orestie am Thalia Theater Hamburg.

Da ist der erste Teil schon gelaufen, Troja gefallen, König Agamemnon gemordet, das Opfer seiner Tochter Iphigenie gesühnt wie auch die Untaten seines Vaters Atreus. Und – wieder mal – wäre nun der Neuanfang zu wagen, eine Zukunft jenseits der blutigen Rachespur, auf der sich das Geschlecht der Atriden eine Generation nach der nächsten selbst auszurotten droht. Stattdessen aber liegt ein Geraune und Gemunkel in der Luft, schwillt ein Singsang durch den Raum, „Tu es! Tu es! Tu es!“, angestimmt von einem imposanten 25-köpfigen Chor, der als Erzähler, Manipulator, Echoraum durch den gut dreistündigen Abend wogt, mit opernhaftem Pathos und sachlichem Bericht. An ihm bricht und erfüllt sich die Geschichte.

Mondtag denkt die Regeln des Theaters neu

Ersan Mondtag, angesagter Jungregisseur, der die Regeln des Theaters gern neu denkt, bringt die Trilogie als Fantasy-Fabel auf die Bühne. Als illustre Antikensammlung in unterschiedlichen Imponierposen lässt er die Protagonisten zu Beginn auf einer Drehscheibe kreiseln – eine Gesellschaft pelziger Tierwesen, mit den spitzen Nasen und Schnurrhaaren eher possierlich zwischen Cats und Maus als üble Rattenplage (Kostüme: Josa Marx). Das nimmt dem Bild einige Wirkung; aber wie unter der Maske alle gleich sind, Wiedergänger in der Endlosschleife von Krieg und Vernichtung, das passt dann wieder.

Anfangs entrollt sich das ziemlich zäh, bis vor der Glyptotheken-Kulisse die Vorgeschichte des Troja-Krieges nacherzählt, die Rückkehr Agamemnons geschafft ist und die Gattenmörderin Klytaimnestra an der Macht. Und nach der Pause gewinnt es in der Geschichte von Orest Kraft und Form. Ihn haben die Götter noch vorgesehen als Racheengel für den Vater Agamemnon, als Muttermörder an Klytaimnestra und ihrem Geliebten Ägisth. Da können auch die Schauspieler mehr zeigen. Marie Löckers sachlich emanzipierte Klytämnestra, die nur tut, was angeblich zu tun ist – und dann doch ins Zweifeln gerät: „Schütteln möcht‘ ich sie, die Angst, abwerfen sie wie einen bösen Geist.“ Sebastian Zimmlers schön aufmüpfig zwischen Schuld und Sühne taumelnder Orest, der sich nach der Tat plötzlich vor dem Vorhang widerfindet – ausgesetzt jenseits der Geschichte. Soll er doch sehen, wie er hineinfindet, in die schöne neue Welt. Zum Beispiel mit diesem einen vielsagenden Stechschritt.

Götter als Provisorien entlarvt

Und apropos, die Götter. Die beschwört man in der Sehnsucht nach Halt wie Orest auf Apollon, „der niemals irrt“. Mondtag entlarvt sie als Provisorien in der Frage nach Schuld und Verantwortung, untersucht, wie das Amalgam aus angelerntem Hass, Einflüsterung, Unsicherheit und Gottesfurcht die Menschheit zersprengt und führt vor, wie sich die Menschheit Legitimation sucht für ihr Handeln in Götterwillen und Weissagung. Da quäkt die Seherin Kassandra als greinendes Baby herum, wie es Babys eben so tun – und die Gesellschaft ist nur zu gewillt, darin die ihr genehmen Botschaften zu finden.

Die Inszenierung hält sich dicht am wuchtigen Text, der in Walter Jens‘ Übersetzung seine eigene Kraft entfaltet – auch wenn er zuweilen in den Rezitativen und Litaneien des Chors (Musik: Max Andrzejewski) unterzugehen droht. Was hier gesagt wird, ist schon getan, bevor die Akteure die Schlachtmesser schwingen. Auch das geht bei Mondtag: Ein Mord verkleinert auf Kasperle-Grusel. So pendelt der Abend düster-komisch zwischen Karikatur, Operntragödie und Groteske und verflüht auch mal im Überdeutlichen. Zum Schluss sitzen sie über Orest zu Gericht, die Rachegeister, die ihm den Geist vernebeln und die ratlosen Götter um Catherine Seiferts Athene-Merkel-Parodie. Soll es also mitentscheiden, das Volk? Ach was, lieber nicht, ist doch auch nur der Mob. Der Freispruch für Orest ist dann auch egal – denn hinter der Bühne und jenseits der Rechtsprechung geht es schon wieder weiter, das Gemetzel.

