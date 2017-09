Kiel.. Wimmer, 1877 in Stettin geboren, verstand sich als realistischer Maler, doch seine Werke gehen über den Realismus hinaus. Seltsam leer wirken seine atmosphärischen Landschaften, die an traurige Traumlandschaften denken lassen. Höchst sparsam bevölkert hat der Künstler sie mit Figuren, deren Verlorenheit mit Händen zu greifen scheint. Meist in Rückenansicht dargestellt, stehen sie starr und unbeteiligt zwischen Wiesen und Bäumen, deren Kronen bis in die feinsten Verästelungen wiedergegeben sind. Mehr Einsamkeit geht kaum, denn Kommunikation findet zwischen diesen Gestalten nicht statt.

„Alles was emotional oder persönlich wird, ist weggenommen“, sagt Maren Welsch. „Gustav Wimmer entstammt der Kriegsgeneration. In seinen Bildern hat er vermutlich Erlebnisse und Traumata verarbeitet, ohne sie ausdrücklich zu thematisieren.“ Die Kuratorin des Kunstvereins hatte die Idee zu der Ausstellung, die sie auf der Basis einer Schenkung von 17 Werken mithilfe von Leihgaben aus privatem und öffentlichen Besitz realisieren konnte. Gezeigt werden insgesamt 47 Arbeiten – 46 davon entstanden ab 1945, den letzten 27 Lebensjahren des Künstlers.

Wimmer sei im Laufe seines Lebens vielleicht bitter geworden, so Welsch. Grund genug hätte der Künstler gehabt, verlor er doch 1944 durch Bombeneinschlag in Stettin und 1945 in Heringsdorf sämtliche Bilder und Arbeitsmaterialien. Nach dem Krieg findet er Zuflucht in Ostfriesland. Die fehlende Ölfarbe ersetzt er in den folgenden Jahren durch Wasserfarben, arbeitet kleinformatig mit Zuhilfenahme von Blei- und Farbstiften in einer brillanten Mischtechnik, die von Ölmalerei kaum zu unterscheiden ist. Neue Ölgemälde entstehen ab 1950 nach seinem Umzug nach Kiel, wo Gustav Wimmer 1964 gestorben ist.

Kunsthalle Kiel, Graphische Sammlung. Eröffnung Freitag, 22. September, 19 Uhr. Bis 28. Januar. Di-So 10-18, Mi 10-20 Uhr